Instagram ya no permitirá que adultos envíen mensajes a menores de edad que no los siguen

Redacción

EU.-En el mundo de internet los menores de edad están expuestos a diversos riesgos y peligros, es por ello, que con la intención de proteger a sus usuarios más pequeños, la red social Instagram ha lanzado nuevas funciones para velar por su seguridad.

Ahora la famosa aplicación de fotografías y videos ha prohibido a los adultos enviar mensajes directos a los menores de 18 años que no los siguen.

Por medio de un comunicado, Instagram reveló que cuando un adulto intente enviar un mensaje a un usuario menor de edad que a su vez no le sigue, recibirá una notificación donde se le informará que no fue posible el envío.

Dicha función se basa en la capacidad de predicción de la edad por medio de aprendizaje automático (machine learning), y en la edad que los usuarios introducen cuando se registran.

Por si fuera poco, la app reveló que en las próximas semanas estudiarán la forma de impedir que adultos que han mostrado “un comportamiento potencialmente sospechoso” puedan interactuar con menores.

🙅‍♀️ Making it harder for adults who’ve shown potentially suspicious behavior to find and follow teens

📝 Sharing more safety tips with parents

Learn more about our work to protect young people on Instagram👇https://t.co/Fac4mXkINz

— Instagram (@instagram) March 16, 2021