Insisten comerciantes en reacomodo de vendedores ambulantes en la capital

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Es necesario que se reacomode a los comerciantes ambulantes de la capital, ya que ahora con la temporada navideña suelen incrementarse considerablemente, indicó el presidente de la CANACO en la entidad, Humberto Martínez Guerra.

Explicó que como gremio, han insistido en qué los ambulantes sean orientados a otros espacios, ya que sus derechos como locatarios formales no son respetados por los informales.

“Hemos insistido mucho en que nosotros primero, no somos enemigos de los ambulantes, lo que queremos es que los derechos de todos sean respetados. Si yo pagué mi licencia y una serie de trámites para que me dejes trabajar, y que alguien se me plante adelante de mi negocio es lo que no se vale”

Comentó que lo ideal es que los ambulantes sean dirigidos a espacios que estén desocupados dentro de algunas manzanas y que además, sean habilitados para que cuenten con todos los servicios, como baños y vialidades.

“Hay algunas manzanas que prácticamente están deshabitadas, hay espacios que se deben preparar y ser muy atractivos para tener ahí a los comerciantes ambulantes, con baños, vialidades, estacionamientos. Necesitamos que el municipio ponga a trabajar a su gente”

Martínez Guerra reconoció que está modificación es complicada, debido a que requiere recursos y también tendría un costo político si no se maneja adecuadamente.