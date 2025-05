Insiste Sheinbaum en que se elimine el impuesto a remesas

Redacción

La Presidenta Claudia Sheinbaum celebró este jueves la reducción del impuesto a las remesas en Estados Unidos del 5 al 3.5 por ciento, aprobada por el Congreso de ese país, pero subrayó que el objetivo del Gobierno mexicano sigue siendo eliminar por completo ese gravamen.

“La tasa del impuesto de las remesas tuvo una disminución del cinco al 3.5 por ciento, de todas maneras, nosotros no queremos que haya impuesto, vamos a seguir trabajando”, expresó la mandataria en conferencia.

Sheinbaum agradeció el trabajo del Embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, así como de senadores que han acompañado las gestiones del Gobierno mexicano ante las autoridades estadounidenses.

“Esta mañana se aprobó en el Congreso de los Estados Unidos, falta que pase por el Senado”, explicó la Presidenta, al reconocer que la reducción es resultado de un esfuerzo conjunto que ha incluido cabildeo diplomático y movilización ciudadana.

Además, anunció que continuará el diálogo con legisladores de ambos partidos en Estados Unidos para excluir a México de este cobro, amparándose en un convenio bilateral que impide la doble tributación.

“Vamos a seguir hablando con los senadores republicanos y demócratas, explicando por qué no es bueno que haya un impuesto a las remesas”, indicó.

La Jefa del Ejecutivo destacó que, además de las acciones diplomáticas, migrantes mexicanos también han participado activamente en esta causa, enviando cartas, correos electrónicos y difundiendo su oposición al impuesto en redes sociales.

“México es el único que ha estado hablando con congresistas, haciendo nuestro trabajo con organizaciones de Estados Unidos”, dijo. “Vamos a seguir trabajando para que no haya ningún impuesto a las remesas, y en particular con México, porque hay un convenio que establece que no debe cobrarse dos veces el impuesto porque es discriminatorio”.

Finalmente, Sheinbaum recordó que la medida aprobada aplica a todos los países, pero que para México tiene un impacto relevante, ya que las remesas representan cerca del 3% del Producto Interno Bruto, mientras que en países centroamericanos puede llegar al 20%.