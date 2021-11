Insiste Orozco en no tener candidatos para sucederlo 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El gobernador panista de Aguascalientes, Martín Orozco, insistió en que no tiene candidato para sucederlo en el poder.

Cuestionado sobre sus preferencias en la consulta interna hacia la diputada federal Teresa Jiménez Esquivel o el senador Antonio Martín del Campo, el jefe del ejecutivo remarcó que es un tema del Partido Acción Nacional en el que no meterá mano.

-¿Gobernador, Tere o Toño?

-Es un tema de partido, es solo de ellos y yo no tengo candidato, dijo apresurado para concluir la entrevista colectiva que sostuvo con medios de comunicación.