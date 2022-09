Insiste Morán que aumento en tarifas al transporte en Aguascalientes está apegado a la ley

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El secretario general de gobierno, Enrique Morán Faz, aseguró que el incremento a las tarifas del transporte público se dio en base a la ley que contempla desfases.

“De ninguna manera se actuó fuera de norma al avalar este aumento en septiembre y no en marzo como tradicionalmente se realiza pues la ley contempla desfases, sobre todo cuando no hay condiciones para que haya ajustes en marzo”, puntualizó.

En entrevista colectiva al término de la conmemoración de la gesta de los Niños Héroes, el funcionario expresó que de no haber llegado el ajuste se hubieran comprometido las mejoras que se han tenido en el servicio.

“Algo que no está con un ejercicio económico equilibrado tiende a bajar el servicio y a ponerlo en riesgo”, apuntó.

Para concluir Morán Faz estimó que aún así este aumento resulta insuficiente para cubrir con la necesidad del sector que al igual que otros se encuentra afectado por las constantes alzas a los insumos.