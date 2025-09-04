Insiste Montañez en bajar tarifa eléctrica al servicio del agua

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- El alcalde Leonardo Montañez Castro reiteró su exigencia para que se reduzca la tarifa eléctrica aplicada a los organismos operadores de agua potable, al señalar que el costo actual impacta de manera directa en las finanzas municipales y en el precio del servicio a la ciudadanía.

“Los municipios que manejamos los organismos operadores de agua, que nos den una tarifa preferencial y que no nos traten como en materia eléctrica, que la tarifa que nos cobran no sea una tarifa como si fabricáramos automóviles, que sea una tarifa acorde a que prestamos un servicio que es un derecho de las y los mexicanos”, planteó el presidente municipal.

Montañez explicó que los sistemas operadores de agua deben pagar derechos de extracción además de las facturas de luz, lo que representa un gasto millonario.

“Que nos den el mismo trato que a otros sectores, como es el sector primario, como es el campo, donde tienen una tarifa distinta, donde aparte los organismos operadores pagamos derechos de extracción y no importa, hay que pagar porque finalmente el gobierno también necesita recursos para hacer carreteras, para tener seguridad, pero sí lo que le pedíamos es una tarifa que nos trataran igual que el sector primario”, señaló.

De acuerdo con el alcalde, el consumo eléctrico representa más de un tercio del gasto operativo del organismo.

“Porque uno de los principales componentes de la factura es la tarifa eléctrica. MIAA anualmente paga de energía eléctrica entre 360 y 380 millones de pesos. O sea, es más del 30, el 35%, el 38%”, indicó.

Montañez subrayó que además de la carga financiera existe un encarecimiento en horarios de alta demanda.

“Hay horarios que es un horario de alta demanda en el país donde se dispara el costo del kilovatio-hora en ciertos horarios, que es cuando aumenta la demanda, así como porque aumenta la demanda de luz y por lo tanto ahí en ese horario se encarece”, dijo.