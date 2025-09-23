Insiste González Mota que no hay cobro de piso en Asientos

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- José Manuel González Mota, alcalde de Asientos, reiteró que no hay casos de extorsiones monetarias que estén amenazando a comerciantes ubicados en ese municipio al norte del estado.

“Yo digo que no, que no hay cobro de piso. Pero si estamos al pendiente de eso, aunque hay quien dice que sí. Es de lo que dedicamos más tiempo a revisar”, expresó el presidente municipal por el PRD.

En ese sentido, González Mota resaltó la colaboración que se ha tenido con las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a fin de mantener la vigilancia en las poblaciones de la comuna.

“Seguridad siempre es un tema que va a ser complicado y nosotros pues además colindamos con municipios de Zacatecas y de Jalisco, pero en el aspecto del blindaje de seguridad creo que han funcionado los operativos”, recalcó.

El edil del también Pueblo Mágico abundó que además se mantiene la coordinación con instancias federales como la Guardia Nacional.