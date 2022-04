Insiste Flores en firma de pacto civilidad entre candidatas para evitar violencia  

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El secretario general de gobierno Juan Manuel Flores Femat, insistió en la firma de un pacto de civilidad entre las candidatas al gobierno del estado.

Aseveró que si bien hasta el momento las campañas se han desarrollado en tranquilidad sin que se hayan detectado situaciones de violencia, es necesario mantener la calma y la tranquilidad en el estado.

-¿Había hecho un llamado previo al inicio de las campañas, consideras necesario este pacto ya iniciadas?

-Yo considero que sí porque han funcionado en el pasado al sentar a los líderes de partido y a los candidatos para tener una misma visión y un mismo actuar y cuando no hay esto se van a veces por la sensibilidad y por el momento.

Flores Femat exhortó a los equipos de campaña a mantener la calma sin desbordar pasiones y evitar agresiones que no llevan a nada.

-¿Están aún a tiempo de que lo firmen?

-Están a tiempo, no sé que opine el Instituto Estatal Electoral, pero yo considero que si es necesario.