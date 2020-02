Insiste Arámbula en que Fiscalía debe esclarecer caso de cateo contra alcaldesa de SJG

Daniela Lomelí



Jesús María, Ags.- El alcalde panista, Antonio Arámbula López, reiteró que la Fiscalía General del ESTADO (FGE) debe aclarar qué pasó con los resultados del cateo que se ejecutó en el domicilio del hijo de su homóloga de San José de Gracia, Cristina López González.



A pesar de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) concluyó en que la FGE había actuado bajo los protocolos correspondientes en ese caso, para Arámbula López fue un hecho que perjudicó el nombre de la familia de la alcaldesa.



“Si el mismo denunciante dijo que no se le volaron los derechos pues no había mucho que hacer, sin embargo creo que, pues, el caso sigue en la Fiscalía y mientras no se aclare creo que queda manchado el nombre de la familia de la presidenta, más bien la Fiscalía es la que debe darle seguimiento y ver si es o no es para que no se dude”, dijo.



Además, el edil panista mencionó que le resultó incómoda la forma en la que se dio pie a las investigaciones en el domicilio de la presidenta.



“Ni la familia sabe de qué se acusa ni quién acusa ni nada y para mi eso es muy incómodo porque cualquiera entonces puede acusar a cualquiera, a cualquier presidente de cualquier cosa y entonces ya mancha tu nombre y queda sucio, entonces yo digo o que se aclare o que se deslinden”.



Por ello, el presidente municipal señaló que la Fiscalía debe darse prisa en emitir una conclusión sobre este tema y en el caso de que sea necesario, que pida una disculpa a la alcaldesa López González por perjudicar a su familia.

Hace tres semanas elementos de la Policía Ministerial catearon la casa del hijo de la alcaldesa blanquiazul de aquel municipio para buscar drogas y armas, sin embargo no encontraron nada. Aunque posteriormente el fiscal estatal, Jesús Figueroa señaló que existe abierta la investigación en contra del hijo de la edil también panista de aquel municipio.