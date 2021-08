Insiste AMLO en “renovación tajante” del INE y TEPJF

Redacción

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que la iniciativa de reforma electoral que se presentará incluirá una “renovación tajante” de los integrantes del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“Sí, cambio completo, renovación tajante. No se puede con lo mismo, no son demócratas, no respetan la voluntad del pueblo, no actúan con rectitud, no aplican que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Entonces no pueden estar ahí, tiene que haber un cambio. No es un asunto personal, es que no han estado a la altura de las circunstancias y tenemos que dejar establecida una auténtica democracia en el país”, afirmó.

Afirmó que el Tribunal Electoral está al servicio de la “partidocracia, de los que los pusieron” ya que ni siquiera dependen del Poder Judicial porque “es una pantalla”.

Luego de que TEPJF retiró diputaciones a la coalición Juntos Haremos Historia, de la cual forma parte Morena, el presidente López Obrador reiteró que tanto el INE como el Tribunal están muy mal.

En junio pasado anunció que enviará tres reformas constitucionales en lo que queda de su sexenio, una de ellas será electoral. Adelantó que se buscará reducir costos de procesos electorales y replantear el número de legisladores y legisladoras en la Cámara de Diputados.

Con información de El Financiero