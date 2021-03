“Insensibilidad del CEN llevará al PRI a la derrota”: Landín

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La diputada priista Elsa Amabel Landín Olivares cuestionó a la dirigencia nacional de su partido, luego de la salida de Blanca Rivera Río como candidata tricolor a la alcaldía capitalina, tras argumentar una supuesta traición del partido.

“Enormemente preocupante. Yo creo en el PRI, pero no creo en un PRI que impone prácticas que han venido generando derrotas. No tiene que ver con una candidata, sino con un Comité Ejecutivo Nacional con poca sensibilidad de lo que está pasando en los estados”, apuntó en entrevista colectiva.

– ¿Entonces son ciertas estas acusaciones?

– Es parte, la señora no dice mentiras. Pero no puede haber una imposición, lo que hay es una falta de capacidad política del CEN para entender que integramos a todos o esto no va a resolver. La ciudadanía nos está exigiendo actuar diferente.

Rivera Río se anotó como candidata única del PRI a la alcaldía de Aguascalientes, durante el proceso interno de febrero. Pero la semana pasada, días antes del cierre de registros, dio marcha atrás en sus aspiraciones y denunció presuntas imposiciones en su lista de regidores.

Como relevo en la candidatura, el PRI designó a la diputada federal Norma Guel Saldívar, de quien Landín Olivares consideró que también es un cuadro con trayectoria en el tricolor.

– ¿Perjudicará al PRI este cambio?

– Claro que perjudica. El tema no es el nombre de la candidata, Norma Guel también es una candidata extraordinaria. Perjudica al PRI es la insensibilidad del CEN y las prácticas que nos llevan a la derrota. Habrá que preguntarle al presidente nacional (Alejandro Moreno) qué objetivo tiene en este tema.

El PRI no gobierna la alcaldía de Aguascalientes desde las elecciones de 2013.