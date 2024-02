Inseguridad no se resolverá con abrazos: Coparmex

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Urge un cambio en la estrategia de seguridad en el país, indicó el presidente de la Comisión Laboral en la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juventino Romero de la Torre.

El empresario sostuvo que la inseguridad no se va a resolver con abrazos, por lo que insistió en medidas contundentes en contra de la delincuencia de parte del gobierno federal.

Expuso que si bien la seguridad en Aguascalientes está mejor que en muchos lugares, aún así no es la óptima.

Más adelante Romero de la Torre confirmó el éxodo de familias de estados aledaños como Jalisco, Guanajuato y Zacatecas quienes se están viniendo a Aguascalientes por la inseguridad.

“La seguridad en todo el país debe mejorar, la seguridad en carreteras también debe mejorar, no es posible que ya no podamos transitar por las carreteras por temor a la delincuencia, inclusive ya ni por autopistas”, reprochó.