Inseguridad cuesta casi 40 mil pesos a negocios en Aguascalientes: INEGI

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Encuesta Nacional de Victimización de las Empresas, reveló que el costo del delito per cápita en las unidades de negocio del estado fue de 39 mil 738 pesos.

El estudio destaca que dicha cifra es menor a la media nacional que alcanza los 56 mil 936 pesos en promedio a cada negocio que se ve afectado por las delincuencia.

Lamentablemente la encuesta revela que prevalece un cifra negra del 91.5% de los delitos en contra de negocios que no se denuncian por una serie de factores, entre ellos un 59.6% que no lo hace por causas atribuibles a más autoridades, entre ellas por el hecho de que consideran que es una perdida de tiempo al no resolver su problema.

La probabilidad de ser víctima del delito es mayor en el sector comercio con un 34.2%, seguido por los servicios 27.8% y al final la industria con 25.4%.

Por tamaño los negocios mayor posibilidad de ser víctimas de la delincuencia son las medianos con el 56.4%; grandes 51.5%; pequeñas 48.3% y micros con el 29.4%.