Insatisfechos empresarios de Aguascalientes con la ligera baja en robo a negocios

Redacción

Aguascalientes, Ags.- No satisface a empresarios locales ligera baja en el robo a negocios, sostuvo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes, Raúl González Alonso.

“En el tema del robo a negocios que es uno de los delitos que más nos preocupan nos han mostrado estadísticas de que ha habido algún decremento, pero no nos deja satisfechos”, reprochó.

Acto seguido exigió a las corporaciones policiacas redoblar esfuerzos para disminuir aún más los niveles de robos a los negocios.

“Por otra parte por fortuna los robos a gran escala o con violencia extrema como ocurre en otras entidades del país no han pegado a Aguascalientes, por lo que es momento de tomar previsiones y evitar que se den”, mencionó.

De acuerdo con estadísticas oficiales en el año se han denunciado 901 robos de negocios en la entidad de los cuales 92 han sido con violencia.