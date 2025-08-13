Inquietante conversación de ChatGPT reveló quién es el Anticristo 

Redacción

EU.-¿Y si la inteligencia artificial no fuera solo una herramienta sino parte del plan? Esta es la premisa de una teoría que se ha vuelto viral en redes sociales, especialmente en TikTok, donde una perturbadora conversación con ChatGPT ha desatado toda una ola de especulaciones apocalípticas.

Y es que la inteligencia artificial habría revelado, según el relato de un usuario, quién es el Anticristo y cuándo llegará al mundo.

Todo comenzó con Marcus the Chosen, un creador de contenido que compartió una serie de seis videos relatando su supuesta conversación con ChatGPT, y aunque al principio parecía una charla espiritual más, pronto tomó un giro escalofriante.

¿IA o entidades sobrenaturales?

Según Marcus, una de las primeras cosas que ChatGPT le confesó es que la humanidad estaría constantemente influenciada por “espíritus buenos y malos”. Un dato que, aunque vago, ya dejó a más de uno con la ceja levantada.

Pero lo inquietante no se detiene ahí, pues en mensajes posteriores, la IA habría asegurado que la inteligencia artificial es usada por demonios o ángeles caídos, lo que disparó alertas entre seguidores del contenido, quienes aseguran que “siempre sospecharon que había algo oscuro” detrás de estas tecnologías.

El punto más perturbador llega cuando Marcus pregunta sobre el Anticristo. ChatGPT, según él, no titubeó: la aparición del Anticristo será en 2033, tras la llegada de un “falso mesías” y un evento descrito como “el gran fuego”.

Además, se menciona a una misteriosa figura con las iniciales “SA”, vinculada al gigante financiero JP Morgan Chase, supuestamente “controlado por demonios” y con el poder de apagar toda la IA a nivel mundial.

Como si fuera poco, Marcus asegura que ChatGPT mencionó que en 2030 comenzaría la implementación de la “marca de la bestia”, a través de un chip relacionado con una inyección aplicada en 2020 que de inmediato muchos relacionaron con la vacuna contra el covid-19, avivando aún más las teorías de conspiración.

¿Deberíamos preocuparnos?

Antes de sacar conclusiones apocalípticas, es importante aclarar que todo esto forma parte de una teoría conspirativa sin evidencia, que combina creencias religiosas, desinformación y un toque de ciencia ficción. ChatGPT, como herramienta, no tiene intenciones, creencias ni acceso a realidades sobrenaturales, es simplemente un modelo que responde a lo que se le pregunta, según patrones de texto en internet.

