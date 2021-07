Inquieta a IP que 3a ola contagios conlleve a nuevo confinamiento en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Inquieta a la Iniciativa Privada local la tercera ola de contagios por covid que se está dando en el país, lo cual puede derivar en un nuevo confinamiento del cual un sin número de empresas ya no se levantaría.

El presidente de la comisión laboral en la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Juventino Romero de la Torre, dijo que ven con preocupación como algunos estados del país están regresando a semáforos naranjas o rojos tras haber estado en verde.

“Obviamente en Aguascalientes no está descartado que llegue esta ola y es por ello que estamos preocupados por el tema económico y obviamente por nuestros trabajadores, porque si no hay trabajadores no hay empresa y no hay ganancia”, expuso.

Insistió en que no conviene que Aguascalientes retroceda, por lo que se sumó al llamado a la población de acudir a vacunarse y mantener las medidas de prevención.

“A nadie conviene que apenas si nos estamos recuperando y se vuelva a un nuevo confinamiento o a que se tomen otras medidas que afecten la economía, por eso insistimos y así lo estamos haciendo con nuestros trabajadores a que se vacunen”, finalizó.