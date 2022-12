Inmovilizan Moto Uber en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La Coordinación General de Movilidad (CMOV) mantiene de manera permanente el operativo para poner fuera de circulación a aquellas unidades y sistemas de transporte que se encuentren fuera de la normativa.

Como parte de estas acciones, fue detenido un vehículo de la modalidad Uber Moto, sistema que no está autorizado para brindar servicio de transporte a personas en Aguascalientes; por lo cual fue inmovilizado y remitido a la pensión municipal.

Al detectar que un motociclista brindaba el servicio a una usuaria a través de la plataforma Uber Moto, se le solicitó su documentación. Los verificadores detectaron que la moto no tenía placas, el conductor no portaba póliza de seguro y no traía consigo permiso ni autorización para prestar el servicio de transporte público de personas.

Al respecto, Ricardo Serrano Rangel, titular de la CMOV, informó que el artículo 311 de la Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes establece que “a las personas que no cuenten con concesión, permiso o carta de registro y presten el servicio de transporte público a través de plataformas tecnológicas, se les aplicará una multa”.

La sanción económica establecida en la legislación oscila entre 300 a 500 unidades de medida y actualización (UMA), por lo que la multa monetaria podría alcanzar los 48 mil 110 pesos.