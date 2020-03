“Inminente que coronavirus llegue tarde o temprano a Aguascalientes”: ISSEA

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Es inminente que coronavirus en algún momento llegue al estado, señaló el titular del Instituto de Los Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA), Miguel Ángel Piza Jiménez, quien aseguró que la entidad está preparada para hacer frente a alguna contingencia.

Mencionó que al momento, Aguascalientes ha registrado siete casos sospechosos de coronavirus, todos de manera afortunada negativos y a la espera del resultado de laboratorio de un octavo caso que apenas se presentó hace unas horas.

“De manera oportuna tenemos toda una estrategia que se está siguiendo en el país y en el estado esta dando resultados, hasta este momento localmente no hemos tenido ningún caso positivo y en todos los casos sospechosos han sido importados y no se tiene una dispersión del virus en la entidad”.

Subrayó que el sector salud del estado cuenta con todos los protocolos establecidos por cualquier tipo de situación, desde filtros a nivel de aeropuerto, central camionera y estrategias de comunicación con IMSS e ISSSTE para actuar en consecuencia.

Presumió que el laboratorio estatal de Aguascalientes cuenta ya con la autorización para certificar las pruebas de casos sospechosos aquí mismo, sin necesidad de enviarlas hasta la Ciudad de México.

“La situación podemos decir que hasta ahora está controlada, pero no podemos predecir que va a suceder mañana o pasado mañana porque esto va a ir cambiando conforme a la positividad en el país”, sentenció.