Inician operativo contra motos ruidosas en Jesús María, Aguascalientes

Raúl Muñoz

Jesús María, Ags.- El Municipio de Jesús María arrancó este fin de semana el operativo para retirar de circulación motocicletas con escapes modificados que generan altos niveles de ruido, confirmó el alcalde César Medina.

La acción inició la tarde del domingo sobre avenida Constitución, donde fueron decomisadas al menos 10 unidades durante el primer dispositivo implementado por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

“Ayer empezamos con el operativo. Ayer estuvimos decomisando 10 motocicletas en un operativo que se tuvo en la parte precisamente de la avenida Constitución”, informó el edil.

El Presidente Municipal aseguró que la estrategia ya empieza a mostrar resultados visibles, pues los reportes por ruido han disminuido considerablemente en la zona centro.

“La verdad es que hemos notado que esta semana se ha disminuido mucho el ruido de las motocicletas. Seguramente se debe al periodo que dimos para que la gente pudiera hacer alguna modificación a sus escapes y no fueran motocicletas ruidosas”, explicó.

Medina, quien dijo vivir en el primer cuadro de la ciudad, resaltó que como vecino ha notado la diferencia tras la aplicación de la medida.

“He notado incluso que el ruido ha disminuido mucho, pero ojalá que como bien lo dijimos sea una medida no recaudatoria, que no sientan que queremos quitar la motocicleta, sino que más bien eso motive mucho a que adecuen sus escapes y no generen ese ruido”, comentó.