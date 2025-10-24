Inician juicio contra Iván Ernesto por allanamiento de morada

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Tras el trabajo de litigación del personal de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes un Juez de Control vinculó a proceso a Iván Ernesto “N”, quien fue detenido en flagrancia por su probable responsabilidad en los delitos de allanamiento de morada y daños en las cosas doloso.

De acuerdo con los datos de prueba presentados por el agente del Ministerio Público, los hechos ocurrieron el 21 de octubre del 2025, cuando el imputado ingresó sin autorización al domicilio de la víctima, ubicado en el fraccionamiento Santa Anita.

Para lograr su objetivo, el señalado provocó daños en el portón de acceso y en la puerta principal del domicilio, presuntamente con el objetivo de ingresar al inmueble, a fin de agredir al hermano de la propietaria del domicilio.

Tras solicitar auxilio, elementos de la Policía Preventiva acudieron al lugar, logrando detener en flagrancia a Iván Ernesto “N”, quien fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público para iniciar las investigaciones correspondientes.

Durante la audiencia inicial, la Juez de Control calificó de legal la detención y, con base en los elementos expuestos por la representación social, dictó auto de vinculación a proceso en contra del imputado por los delitos antes señalados.

Asimismo, se establecieron medidas cautelares para garantizar el cumplimiento del proceso, entre las que se encuentran, la obligación de presentarse de manera mensual a firmar en la Unidad Estatal de Medidas Cautelares; la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima; y la restricción de acudir a determinados lugares relacionados con los hechos.

El plazo otorgado para el cierre de la investigación complementaria fue fijado en dos meses, periodo en el que el Ministerio Público y la defensa podrán aportar mayores datos de prueba que fortalezcan el caso.