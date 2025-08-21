25 C
Aguascalientes
21 agosto, 2025
Tendencias

Estudiantes de Historia de la UAA aseguran que paro no…

Rompe récord fichaje de Jacquie Ovalle al firmar con Orlando…

Nodal y Ángela Aguilar disfrutan salida en Beverly Hills

(Video) Selena Gomez mezcla belleza y sabor mexicano con Tajín

Instituto Cultural de Aguascalientes: 3 años de polémicas

Falleció Xava Drago la voz de Coda

Edith Mora y Nancy Olivares harán vibrar al Teatro Aguascalientes…

Por cada 10 mujeres violentadas hay un hombre en Aguascalientes:…

Van por sanción a tránsitos de Aguascalientes que se quedan…

Truena Aleks Sintek y afirma que ya no volverá a…

Inician inscripciones a cursos en Centros de Desarrollo Comunitario

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El DIF Municipal de Aguascalientes anuncia inscripciones para los cursos y talleres en sus tres Centros de Desarrollo Comunitario (CEDECOS): Universidad, Ojocaliente y Rodolfo Landeros.

El periodo de inscripciones dará inicio el 26 de agosto de 2025 y los cursos comenzarán el 1 de septiembre de 2025. Las inscripciones podrán realizarse de 8:00 a 15:30 horas en las distintas sedes de los CEDECOS, donde también se brindará información y atención telefónica a la ciudadanía interesada.

  •   CEDECO Universidad. Av. Universidad 612, Col. Primo Verdad. Telefóno 449 970 36 37
  •   CEDECO Ojocaliente.  El Zarco esq. Gobernantes, Fracc. Municipio Libre. Teléfono 449 975 56 20
  •  CEDECO Rodolfo Landeros. Lázaro Cárdenas esq. Paula Jiménez Yáñez, Fracc. Rodolfo Landeros.  Teléfono 449 972 73 23

Los CEDECOS ofrecerán una amplia variedad de cursos y talleres culturales, deportivos y de desarrollo personal, dirigidos a niñas, niños, jóvenes y adultos.

Algunos de los cursos disponibles son:

  • ⁠ ⁠Apoyo Escolar
  • ⁠ ⁠Tae Kwon Do
  • ⁠ ⁠Futbol
  • ⁠ ⁠Activación física
  • ⁠ ⁠Música y expresión corporal
  • ⁠ ⁠Manualidades
  • ⁠ ⁠Repostería y cocina

El costo de las inscripciones van desde $100 hasta $300 pesos por periodo, de acuerdo de la disciplina. O bien una cuota de recuperación por clase.

Estos talleres fomentan el aprendizaje, la convivencia familiar y comunitaria, así como el desarrollo de nuevas habilidades en un ambiente seguro y cercano a las familias.