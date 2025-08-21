Inician inscripciones a cursos en Centros de Desarrollo Comunitario

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El DIF Municipal de Aguascalientes anuncia inscripciones para los cursos y talleres en sus tres Centros de Desarrollo Comunitario (CEDECOS): Universidad, Ojocaliente y Rodolfo Landeros.

El periodo de inscripciones dará inicio el 26 de agosto de 2025 y los cursos comenzarán el 1 de septiembre de 2025. Las inscripciones podrán realizarse de 8:00 a 15:30 horas en las distintas sedes de los CEDECOS, donde también se brindará información y atención telefónica a la ciudadanía interesada.

CEDECO Universidad. Av. Universidad 612, Col. Primo Verdad. Telefóno 449 970 36 37

CEDECO Ojocaliente. El Zarco esq. Gobernantes, Fracc. Municipio Libre. Teléfono 449 975 56 20

CEDECO Rodolfo Landeros. Lázaro Cárdenas esq. Paula Jiménez Yáñez, Fracc. Rodolfo Landeros. Teléfono 449 972 73 23

Los CEDECOS ofrecerán una amplia variedad de cursos y talleres culturales, deportivos y de desarrollo personal, dirigidos a niñas, niños, jóvenes y adultos.

Algunos de los cursos disponibles son:

⁠ ⁠Apoyo Escolar

⁠ ⁠Tae Kwon Do

⁠ ⁠Futbol

⁠ ⁠Activación física

⁠ ⁠Música y expresión corporal

⁠ ⁠Manualidades

⁠ ⁠Repostería y cocina

El costo de las inscripciones van desde $100 hasta $300 pesos por periodo, de acuerdo de la disciplina. O bien una cuota de recuperación por clase.

Estos talleres fomentan el aprendizaje, la convivencia familiar y comunitaria, así como el desarrollo de nuevas habilidades en un ambiente seguro y cercano a las familias.