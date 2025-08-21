Inician inscripciones a cursos en Centros de Desarrollo Comunitario

Redacción
Aguascalientes, Ags.- El DIF Municipal de Aguascalientes anuncia inscripciones para los cursos y talleres en sus tres Centros de Desarrollo Comunitario (CEDECOS): Universidad, Ojocaliente y Rodolfo Landeros.
El periodo de inscripciones dará inicio el 26 de agosto de 2025 y los cursos comenzarán el 1 de septiembre de 2025. Las inscripciones podrán realizarse de 8:00 a 15:30 horas en las distintas sedes de los CEDECOS, donde también se brindará información y atención telefónica a la ciudadanía interesada.
- CEDECO Universidad. Av. Universidad 612, Col. Primo Verdad. Telefóno 449 970 36 37
- CEDECO Ojocaliente. El Zarco esq. Gobernantes, Fracc. Municipio Libre. Teléfono 449 975 56 20
- CEDECO Rodolfo Landeros. Lázaro Cárdenas esq. Paula Jiménez Yáñez, Fracc. Rodolfo Landeros. Teléfono 449 972 73 23
Los CEDECOS ofrecerán una amplia variedad de cursos y talleres culturales, deportivos y de desarrollo personal, dirigidos a niñas, niños, jóvenes y adultos.
Algunos de los cursos disponibles son:
- Apoyo Escolar
- Tae Kwon Do
- Futbol
- Activación física
- Música y expresión corporal
- Manualidades
- Repostería y cocina
El costo de las inscripciones van desde $100 hasta $300 pesos por periodo, de acuerdo de la disciplina. O bien una cuota de recuperación por clase.
Estos talleres fomentan el aprendizaje, la convivencia familiar y comunitaria, así como el desarrollo de nuevas habilidades en un ambiente seguro y cercano a las familias.