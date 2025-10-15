Inician en Jesús María dos obras hidrosanitarias

Redacción

Jesús María, Ags.- El Gobierno Municipal de Jesús María, a través de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (CAPAS), dio inicio a dos importantes obras hidrosanitarias en la Delegación Maravillas, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las familias y garantizar servicios de agua y alcantarillado de calidad.

En primer lugar, dio inicio la obra de ampliación de la red de alcantarillado sanitario en la avenida Paseo de las Maravillas, donde se llevará a cabo el suministro e instalación de tubería y la construcción de descargas domiciliarias. Esta obra beneficiará directamente a más de 1,600 habitantes, dotando a la zona de una infraestructura más eficiente y segura.

Asimismo, se dio el banderazo con el que arranca la obra de rehabilitación de la red de alcantarillado sanitario en la avenida Guadalupe, en el tramo que comprende de la calle 12 de diciembre a la calle Los Romo, la cual beneficiará a más de 460 personas, garantizando un servicio adecuado y reduciendo riesgos de fugas o colapsos en la red existente.

El presidente municipal, César Medina indicó que seguirá trabajando para mejorar la infraestructura hidrosanitaria en todo Jesús María, a fin de ofrecer a la ciudadanía servicios de agua, alcantarillado y pluviales de calidad, que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

En su intervención, el titular de CAPAS, César García agradeció al cabildo por el apoyo e indicó que estas obras se realizan con una inversión de 3 millones de pesos aproximadamente. En el evento se contó con la presencia de la diputada, Laura Ponce, regidores, miembros del gabinete, así como vecinos beneficiados.