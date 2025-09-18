Inicia venta de boletos para el espectáculo ‘Mitos y Leyendas’ en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- En rueda prensa, el titular de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, Carlos España, dió a conocer que el sábado 20 de septiembre iniciará la venta de boletos para el espectáculo de Mitos y Leyendas 2025, con un costo de recuperación de ciento cincuenta pesos por persona.

Carlos España indicó que, Amorfo Producciones, casa productora con más de cinco años de trayectoria y que estará a cargo del montaje titulado «El Alma de Aguascalientes», realizará 110 funciones del 8 de octubre al 8 de noviembre con máximo de 100 personas por función:

Miércoles y jueves 20:00, 21:00, 22:00 y 23:00 horas.

Viernes y sábado 20:00, 21:00, 22:00, 23:00 y 23:59 horas.

La preventa especial de boletos se llevará a cabo en el Centro de Atención Municipal (CAM) los días viernes 19 de septiembre de 18:00 a 22:00 horas y el sábado 20 y domingo 21 de 9:00 a 15:00 horas. A partir del lunes 22, la venta continuará en los horarios habituales del CAM. Además, se habilitaron los sitios https://boleteo.com.mx/evento/fecha/29/mitos-y-leyendas-2025.html y ags.gob.mx/mitosyleyendas donde estarán disponibles 30 boletos por función, con un mecanismo que garantiza su autenticidad.

Carlos España indicó que personas mayores de 9 años podrán disfrutar un recorrido nocturno en medio de una atmósfera de misticismo y solemnidad en los panteones la Cruz y Los Ángeles acompañados de música en vivo.

El regidor Juan Antonio Guerrero González, comentó que esta puesta en escena promete envolver al espectador entre el terror y el espíritu de los muertos a través de la dramaturgia de artistas cien por ciento hidrocálidos. Mitos y Leyendas se ha consolidado como una de los espectáculos más esperados de la ciudad, llevando al público a un viaje entre el misterio, la cultura y las leyendas que han marcado a Aguascalientes.

Durante el evento se contó con la presencia de la titular de la Secretaría de Comunicación Social, Argentina Alonso Müller e integrantes de Amorfo Producciones.