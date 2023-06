Inicia Valdivia consensos para cambio constitucional que permita a hijos de migrantes acceder a cargos de elección

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El diputado panista Adán Valdivia López dio a conocer que ya inició los consensos para buscar una reforma constitucional la cual permita que hijos de aguascalentenses nacidos en otros países puedan ser votados a cargos de elección en la entidad.

“Hace días presentamos una iniciativa y espero que avance. Me he encontrado con diferentes puntos de vista, de los propios compañeros de Acción Nacional. Pero me da gusto que la dinámica y el sentimiento lo traemos acorde”, aseveró.

Entrevistado luego de una gira de trabajo en Estados Unidos, Valdivia López indicó que tuvo la oportunidad de dialogar con migrantes que residen en aquel país y quienes desean ser más tomados en cuenta en su nación de origen.

“Esta iniciativa es para darle oportunidad a los hijos de mexicanos en cualquier parte que se encuentren. Yo lo he mencionado: cuántos aguascalentenses por razones de trabajo residen en Japón, en Francia, en Inglaterra y algunos de sus hijos son nacidos allá. Entonces dejamos sin oportunidad a grandes ciudadanos que puedan optar a cargos en el gobierno”, agregó el panista.

La iniciativa fue presentada el pasado jueves 15, en sesión ordinaria del Congreso del Estado.