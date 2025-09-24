Inicia Tere Jiménez gira de su Tercer Informe de Actividades

Redacción

Aguascalientes, Ags.- En un evento sin precedentes y único en su tipo a nivel nacional e internacional, la gobernadora Tere Jiménez inició la gira de su Tercer Informe de Actividades junto a los más pequeños de casa: niñas, niños y adolescentes de Aguascalientes. Ahí reafirmó su compromiso de trabajar sin descanso para que crezcan en un estado próspero, seguro y con oportunidades que les permitan cumplir sus sueños, ser felices y construir un mejor futuro.

“Todo lo que hacemos en Aguascalientes es para que ustedes sean felices. Queremos que tengan escuelas bonitas, doctores que los atiendan, policías que los cuiden, leche nutritiva, deporte, arte y naturaleza para disfrutar. Recuerden que en Aguascalientes los sueños se cumplen y quiero que se lleven esto en el corazón”, les dijo la gobernadora a todas las niñas, niños y adolescentes que se reunieron en la Mini Ciudad del Parque Rodolfo Landeros Gallegos.

En un ambiente lleno de alegría y entusiasmo, la gobernadora destacó que las niñas, niños y adolescentes son la base de su gobierno; les pidió que nunca dejen de soñar, porque cada sueño es el primer paso para construir un mundo mejor.

“Ustedes son lo más valioso que tenemos. Cada risa, cada dibujo, cada juego y cada sueño que tienen nos inspira a trabajar con todo el corazón; no olviden que juntos estamos construyendo un Aguascalientes donde cada sueño puede hacerse realidad”, subrayó.

Al detallar algunos de los logros que se consolidaron en el último año de su administración en beneficio de este sector de la población, Tere Jiménez destacó el inicio de construcción del Centro de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes, desde donde se trabajará con personal especializado para garantizar el respeto a los derechos de la niñez.

Consciente de que la educación es la llave que abre los sueños, la gobernadora dijo que en este último año se entregaron uniformes escolares, útiles, zapatos, tenis y mochilas a más de 230 mil estudiantes de nivel básico, así como becas y computadoras; además de que se realizaron cientos de obras de infraestructura educativa en preescolares, primarias, secundarias y universidades de todo el estado.

Por otro lado, comentó que también se acercó el arte a miles de estudiantes de los 11 municipios con el programa PROARTE.

Dijo que una de sus prioridades es que todas las niñas, niños y adolescentes crezcan saludables; por ello se creó el Seguro Popular Aguascalientes para que todas y todos tengan acceso a una atención médica gratuita y de calidad; también se creó “Alileche”, marca local con precios preferenciales que promueve una buena alimentación.

Tere Jiménez destacó que hoy Aguascalientes es uno de los estados más seguros del país; gracias a ello, niñas, niños y adolescentes pueden ir tranquilos a la escuela, jugar en los parques y caminar por las calles. Añadió que con la Policía Rosa se protege a las infancias, además de que hay más policías, nuevas patrullas, equipo tecnológico y un grupo de 26 perros policías que los cuidan a diario.

Por otro lado, hizo hincapié en que el deporte es clave para fortalecer el tejido social, y por ello se creó la Copa Aguascalientes, que es el torneo más grande del del país con más de 40 disciplinas; dijo que tan solo en su última edición participaron alrededor de 45 mil deportistas que recibieron uniformes, inscripciones y arbitraje gratuitos.

Además les dijo que varios deportistas de Aguascalientes ganaron medallas en importantes competencias nacionales e internacionales.

Por último, dijo que pensando en el futuro de las niñas, niños y adolescentes de Aguascalientes, y en dejarles un mundo mejor, se plantaron más de 300 mil árboles en diferentes zonas del estado, además de que se intensificaron las acciones a favor del medio ambiente y la protección de los animales.

Al término del evento, la gobernadora realizó un recorrido por los stands que instalaron las dependencias gubernamentales para dar a conocer los diferentes programas y servicios que ofrecen a la población; las niñas, niños y adolescentes pudieron disfrutar también de una serie de actividades y atractivos que fueron organizados especialmente para ellos.