Inicia proceso de transmisión voluntaria de derechos de concesiones en taxis y combis en Aguascalientes

Reacción 

Aguascalientes, Ags.-La Coordinación de Movilidad inició con el proceso de transmisión de derechos de concesiones en taxis y combis, informó el titular del área, Ricardo Serrano Rangel.

El funcionario destacó que se trata de una iniciativa que la gobernadora envió al Congreso del Estado y que hoy ya es ley.

Gracias a esto los concesionarios van a poder tener su concesión adecuadamente y en regla, gantizando certeza jurídica.

Explicó que anteriormente la ley no permitía tener más de una concesión de taxi y hoy con esta iniciativa ya podrán tener hasta 5 a su nombre con todas las de la ley.

“Es el momento de acercarse a la Coordinación de Movilidad a aquellos que tienen alguna situación específica para que se regularicen”.

Reconoció que no se puede negar que hay un mercado negro de concesiones, sin embargo, con esta iniciativa ya se podrán tener los papeles en regla y sobre todo contar con un padrón más depurado y confiable.

Invitó a los interesados a acercarse a las oficinas de Movilidad y regularizarse.