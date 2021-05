Inicia Necaxa pretemporada en la Casa Club

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Esta mañana el plantel del primer equipo reportó en las instalaciones de Casa Club con lo que se puso en marcha la Pretemporada Necaxa de cara al Torneo Apertura 2021 de la Liga BBVA MX.

Los jugadores realizaron una sesión matutina de ejercicios de acondicionamiento físico, además de trabajo con balón en cancha.

El plantel continuará trabajando el resto de la semana dentro de las instalaciones de Casa Club a una sesión. En los próximos días se dará a conocer el plan de pretemporada, así como los juegos de preparación programados.

De igual forma, los planteles de las categorías juveniles reportaron para iniciar pretemporada y seguir trabajando en el proyecto Fuerzas Básicas del Equipo de Aguascalientes.

De acuerdo a la nueva estructura de categorías en la Liga BBVA MX, damos a conocer a los Directores Técnicos que estarán al frente de cada uno de nuestros equipos:

Sub 20 – D.T. Gabriel Simón

Sub 18 – D.T. Guadalupe Ramos

Sub 16 – D.T. Gerardo Castillo

Sub 15 – D.T. Isaí Arredondo

Sub 14 – D.T. Guadalupe López

Sub 13 – D.T. Tomás Reyes

Por su parte, el Primer Equipo Femenil reportará el próximo lunes 31 de mayo en Casa Club bajo las órdenes del nuevo Director Técnico de Centellas, Jesús “Jesse” Palacios.