Inicia Municipio Aguascalientes pavimentaciones en el oriente de la ciudad

Raúl Muñoz 

Aguascalientes, Ags.- El Municipio capital arrancó 12 obras de pavimentación en colonias y fraccionamientos del oriente de la ciudad, informó el secretario de Obras Públicas, Miguel Ángel Huizar Botello.

“Iniciamos 12 pavimentaciones en el oriente de la ciudad. Yo creo que es lo más fuerte que vamos a traer en cuestión de pavimentos. Son 12 calles, de las cuales las 12 corresponden al oriente de la ciudad”, señaló.

Las obras se ubican en fraccionamientos como Pericos, Pensadores Mexicanos, Villas de Nuestra Señora de la Asunción, Ojo Caliente 3, El Riego, Guadalupe Peralta, Noria de Paso Hondo y Mariano Hidalgo. 

“Algunas son de concreto hidráulico, donde las condiciones y las pendientes de las calles y el tráfico vehicular es mayor, y otras son de carpeta asfáltica”, explicó.

Huizar Botello destacó que 10 de las 12 calles tendrán instalaciones hidrosanitarias nuevas.

“Vamos a empezar desde abajo, con la finalidad de que contemos con vialidades en buen estado y, aparte, también la infraestructura hidráulica esté en las mejores condiciones”, dijo.

“La semana pasada y esta también continuamos con el bacheo intensivo con 12 brigadas, las cuales distribuimos en toda la ciudad en forma estratégica y con prioridad. Lo primero que atacamos son las unidades primarias, posteriormente las calles colectoras, y ya estamos entrando a los fraccionamientos en calles secundarias”, comentó.