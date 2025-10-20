27.3 C
Aguascalientes
20 octubre, 2025
Tendencias

Lamentan muerte de Sam Rivers, bajista y cofundador de Limp…

Usa exlíder sindical del CJNG a exfutbolistas para inaugurar cancha…

Urge avalar propuesta para contar con seguro vehicular obligatorio en…

Presentan elenco de artistas para la Feria de Pabellón de…

Enfrenta Panteras a Fuerza Regia en su camino a la…

(Video) Balean a empleado de gasolinera y se lleva solitario…

(Video) Denuncian vecinos antro en Aguascalientes que cada 8 días…

Maribel Guardia recuerda a su hijo: “Julián vive en mi…

Este es el programa para este domingo del Festival de…

El Museo Louvre sufre asalto multimillonario

Inicia MIAA rehabilitación de red de agua potable en la colonia España

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Con el compromiso de mejorar la calidad del servicio de agua potable en Aguascalientes, el Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA), rehabilita la red de agua potable en las calles Santander, Burgos, Málaga, Aragón, Galicia, Madrid y Salamanca, en la colonia España, obra que representa una inversión superior a los 7 millones de pesos.

El director general de MIAA, Jesús Vallín, aseguró que estas acciones permitirán optimizar la  distribución del vital líquido y reducir fugas, beneficiando directamente a  más de 19 mil 600 habitantes que contarán con  un servicio más eficiente y continuo, gracias a la sustitución de 2,440 metros lineales de tubería de  3 pulgadas de diámetro, además de la reposición de 473 tomas domiciliarias,  las que facilitarán el control y mantenimiento de la red.

Agregó que, al renovar la infraestructura, se mejora la calidad del suministro, se optimiza el uso del recurso hídrico y se fortalece la operación del sistema.

Estas labores forman parte de las acciones permanentes de mantenimiento y modernización de redes de agua potable que busca reducir fugas, optimizar recursos y asegurar un suministro confiable para la población.