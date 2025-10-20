Inicia MIAA rehabilitación de red de agua potable en la colonia España

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Con el compromiso de mejorar la calidad del servicio de agua potable en Aguascalientes, el Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA), rehabilita la red de agua potable en las calles Santander, Burgos, Málaga, Aragón, Galicia, Madrid y Salamanca, en la colonia España, obra que representa una inversión superior a los 7 millones de pesos.

El director general de MIAA, Jesús Vallín, aseguró que estas acciones permitirán optimizar la distribución del vital líquido y reducir fugas, beneficiando directamente a más de 19 mil 600 habitantes que contarán con un servicio más eficiente y continuo, gracias a la sustitución de 2,440 metros lineales de tubería de 3 pulgadas de diámetro, además de la reposición de 473 tomas domiciliarias, las que facilitarán el control y mantenimiento de la red.

Agregó que, al renovar la infraestructura, se mejora la calidad del suministro, se optimiza el uso del recurso hídrico y se fortalece la operación del sistema.

Estas labores forman parte de las acciones permanentes de mantenimiento y modernización de redes de agua potable que busca reducir fugas, optimizar recursos y asegurar un suministro confiable para la población.