Inicia Jesús María construcción de nueva alberca municipal

Raúl Muñoz

Jesús María, Ags.- El Ayuntamiento iniciará antes de noviembre la construcción de una nueva alberca municipal, que formará parte de un complejo deportivo proyectado en la zona de Paseo de las Haciendas, informó el secretario de Obras Públicas, Carlos Rodríguez Collazo.

“Tenemos que iniciar antes de noviembre. Sobre todo estamos revisando el tema de los estudios preliminares, ya se había hecho un estudio de mecánica de suelos, geológico y geofísico para volver a corroborar que es el sitio idóneo”, explicó.

El funcionario detalló que la alberca se ubicará en una reserva territorial de la zona conocida como Chichimeco, donde se prevé desarrollar el nuevo complejo deportivo municipal.

“En lo que es el fraccionamiento Paseo de las Haciendas, lo que conocen como la zona de Chichimeco, ahí tenemos una reserva territorial, es donde se estaría colocando el nuevo complejo deportivo que iniciaremos precisamente con esta alberca”, indicó.

Rodríguez Collazo señaló que la primera etapa de la obra incluirá la construcción del vaso y el equipamiento principal de la alberca.

Posteriormente, durante el primer trimestre del próximo año, se iniciará la segunda fase, correspondiente a las instalaciones complementarias.

“En una segunda etapa que estaremos iniciando, yo creo que a principios del primer trimestre del próximo año, el tema de la estructura e instalaciones ordinarias, que son electricidad, iluminación y agua para el uso de sanitarios y eso”, explicó.El proyecto completo requerirá una inversión estimada de entre 30 y 35 millones de pesos, y forma parte del plan municipal de infraestructura deportiva.