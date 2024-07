Inicia en Jesús María programa de terapia familiar “Reintegra 2024”

Redacción

Jesús María, Ags.- Se llevó a cabo el arranque de actividades de terapia familiar del programa REINTEGRA 2024 “Un Nuevo Comienzo” en el que las familias de personas con problemas legales y de adicciones, reciben las herramientas para apoyarlos, con la finalidad de que puedan reintegrarse exitosamente a la sociedad y mejorar su calidad de vida.

Al dirigirse a los presentes, el presidente municipal de Jesús María, José Antonio Arámbula López, los invitó a luchar todos los días contra esta problemática de salud, con la que no sólo sufre quien la padece, sino que afecta a todo su entorno e indicó que, con voluntad, amor propio y el apoyo de la familia, siempre puede haber un nuevo comienzo.

“Felicidades por estar aquí, es señal de que van a apoyar a su familiar para salir de este bache, ahora hay que luchar todos los días y darles esa motivación, esa fuerza para cambiar y sobre todo mantener ese cambio para que no caigan nuevamente en las garras de las drogas”. Indicó.

Arámbula López agradeció el apoyo del Gobierno de Estado, e indicó que son diversas instituciones las que intervienen en este programa que en esta ocasión alcanza a beneficiar a 70 familias, quienes durante 13 sesiones recibirán las herramientas necesarias, para dar apoyo a su familiar.

En su intervención, la directora del Centro Estatal de Prevención, Sandra Nieves Roldán, indicó que REINTEGRA es un programa integral en el que intervienen distintas secretarías, y, agradeció el apoyo interinstitucional para que este programa, pueda ser una realidad para las familias que necesitan apoyo profesional.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública y Vialidad de Jesús María, Crispín Jesús Orozco, indicó que, con estas capacitaciones, los familiares sabrán cómo manejar la situación para que los jóvenes encuentren un entorno favorable al salir de su recuperación, lo que permitirá que el trabajo que se está haciendo con ellos sea un éxito, “trabajando en equipo, toda la familia podrá salir avante de este reto” afirmó.

Finalmente, uno de los beneficiados con este programa dio su testimonio “Sí se puede, no es fácil, pero si yo pude lograrlo, todos pueden, en este tiempo me enseñaron a valorar muchas cosas, especialmente a mi familia, agradezco mucho todo el apoyo porque ahora mi vida es otra y eso me hace feliz” mencionó Pedro Cazares.

Este evento de arranque contó también con la presencia de Claudia Ortega Valadez, directora General de Análisis Político y Políticas Públicas; Irma Chávez Negrete, directora del Centro Comunitario de Salud Mental de Jesús María; Angélica Duarte Jiménez, coordinadora del programa REINTEGRA del Centro Estatal de Prevención; el regidor de la Comisión de Seguridad Pública, Francisco Javier Esquivel; César de Anda Tinajera, enlace del programa Reintegra y Alicia Fabiola Jaime, coordinadora del Programa de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Jesús María.