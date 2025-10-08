Inicia construcción de banquetas en Boulevard a Zacatecas

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Aguascalientes (SOPMA) inició los trabajos de construcción de banquetas y guarniciones en la calzada poniente del Boulevard a Zacatecas, en el tramo ubicado antes de llegar al Hotel Las Trojes, con el objetivo de mejorar las condiciones de movilidad y seguridad para los peatones que diariamente transitan por esta zona.

Con esta obra se busca brindar espacios más seguros, accesibles y ordenados que permitan un desplazamiento peatonal eficiente en una vialidad de alto flujo vehicular y comercial. Además, la intervención contribuirá a fortalecer la imagen urbana del municipio, al dotar de una infraestructura más moderna y funcional.

Es importante destacar que estos trabajos serán ejecutados directamente por el Departamento de Infraestructura Urbana de la Secretaría de Obras Públicas, área que de manera permanente impulsa acciones orientadas al mejoramiento del entorno urbano y al desarrollo ordenado de la ciudad.

Con el arranque de esta obra, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con la seguridad y bienestar de las y los ciudadanos, impulsando proyectos que promueven una ciudad más accesible, segura y con mejores condiciones para todos.