Inhabilitan a titular de la Unidad de Política Regulatoria del IFT por hostigamiento laboral

Redacción

El titular de la Unidad de Política Regulatoria (UPR) del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) fue inhabilitado por un año para desempeñar cualquier función dentro del Estado mexicano y participar en adquisiciones, arrendamientos o proyectos de carácter público, tras ser hallado responsable de abuso de funciones y hostigamiento laboral en razón de género contra una subordinada.

La resolución fue emitida por unanimidad por la Sala Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que acreditó que el funcionario entorpeció e intentó comprometer el trabajo de la directora general de Desarrollo de las Telecomunicaciones y la Radiodifusión, además de excluirla de reuniones clave y obstaculizar su desarrollo profesional.

“Se determina que de junio de 2022 a junio de 2023, en su calidad de titular de la Unidad de Política Regulatoria (…) realizó actos arbitrarios, al dirigir conductas de exclusión y discriminación relacionadas con segregación ocupacional, las cuales configuran violencia en contra de la mujer en su forma de hostigamiento laboral en razón de género”, señala la sentencia, que detalla también la aplicación de evaluaciones injustificadas que derivaron en repercusiones económicas para la afectada.

El tribunal consideró que el funcionario incurrió en abuso de funciones conforme al artículo 57 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, al ejercer atribuciones no conferidas y valerse de su posición jerárquica para inducir actos arbitrarios. Entre los hechos, se documentó que el 14 de octubre de 2022 solicitó vía WhatsApp, a las 7:44 de la noche, la autorización de tarifas sin justificación.

El caso estalla en un momento político clave, cuando el IFT enfrenta presiones por su eventual desaparición y el surgimiento de nuevas instancias reguladoras, como la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), ambas sin autonomía constitucional.

La sentencia pone bajo lupa el trabajo de la UPR, considerada el corazón del IFT, al encargarse de diseñar políticas regulatorias sobre compartición de infraestructura, neutralidad competitiva y ofertas de referencia. En la industria se reconoce que quien dirige esta unidad “está al volante” del regulador, lo que aumenta la relevancia del fallo y sus implicaciones en la credibilidad del órgano autónomo.