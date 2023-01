Ingrid Coronado le responde a Charly López 

Ingrid Coronado ha dado de qué hablar recientemente debido a su entrevista con Yordi Rosado, el rumor de que podría regresar a TV Azteca como conductora en un programa y por las críticas en su contra que lanzó su ex pareja, Charly López.

Esto último ocurrió durante un encuentro de la presentadora de televisión con varios reporteros durante la presentación del Juguetón 2023.

Primero, una periodista le dijo a Ingrid: “Hay gente que se te fue encima. ¿Cómo lidiar con todo esto? Vimos al papá de tu hijo llorando en televisión, lanzando declaraciones bastante fuertes”.

A lo que la conductora contestó: “En lo que me he fijado este tiempo es en los millones de comentarios favorables que hay, este video de Yordi tiene, no solamente ahí sino a través de mis redes sociales”.

“Ahorita en la calle hasta mis hijos me dicen ‘Mamá, eres bien famosa’, como que ha habido un cambio muy importante de la gente dándome cariño, vienen, me abrazan, me dicen que les ha ayudado conocer mi historia para elaborar sus propias historias”, añadió Coronado.

Asimismo, resaltó que ella ha luchado por lo que tiene: “Soy una mujer que ha sacado a mis hijos adelante sola, trabajo en el radio, mi libró Mujerón está agotado y eso me llena de alegría, este año presento otro libro, voy a estar haciendo gira”.

Por último, se refirió directamente a Charly: “Estar hablando de personas que llevan muchísimos años lucrando, hablando mal de mí, cuando deberían estar agradecidos porque viven en una propiedad mía, la verdad es algo que no tengo interés de hablar”.

Charly López contra Ingrid Coronado

En el programa Vivalavi, Charly recordó una ocasión en que Ingrid Coronado le llamó para pedir su ayuda con los medios de comunicación que la estaban ‘atacando’ por Fernando del Solar. Fue en ese momento cuando se reunió con el conductor, quien “desenmascaró” a Coronado.

“Yo tuve una junta con Fernando del Solar, nos citamos en un VIPS porque me metí en la relación para defender a Ingrid… me sentí muy mal, porque Ingrid me habló un día para decirme ‘apoyáme porque me están haciendo pedazos los medios de comunicación’. Y hablé con Fernando y me saca un teléfono, unas cosas terribles. Me dijo ‘quieres ver esto’, me pareció sorprendente. Me enseñó mensajes terribles de una persona que yo no conocía, de una persona que le deseaba cosas horribles a Fernando”, sentenció el famoso.

En este sentido, recordó una presunta anécdota en la que Fernando del Solar supuestamente le contó cómo Coronado le había pedido a la enfermara que lo cuidaba que sólo se comunicara con ella si él dejaba de respirar:

“Me dijo Fernando, ‘yo estaba en la cama con respirador, la vi que se estaba arreglando con un vestido rojo y le dije ¿a dónde vas?, ‘Voy a la entrega de unos premios’. De inmediato volteó con la enfermera y dijo ‘por favor, si deja de respirar me marcas’. Me pareció sorprendente lo que él me dijo”, añadió.

Con información de Milenio