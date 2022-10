Ingrid Coronado acusa a Fernando del Solar por desproteger a sus hijas

Redacción

Ciudad de México.-Fernando del Solar falleció el 30 de junio pasado y previo a su muerte dejó abiertas unas cuentas bancarias con una importante cantidad de dinero, pero estas no se encuentran a nombre de sus hijos.

Ingrid Coronado, exesposa del conductor, mencionó que tenía conocimiento de las cuentas bancarias, pero desconoce quién haya quedado como titular, pues ni ella ni sus dos hijos: Luciano y Paolo lo son.

“A mí lo que me da tristeza es que a lo largo de 10 años yo sí pude ver esta versión de él como persona con respecto a mí, pero nunca me imaginé que dejara desprotegidos a sus hijos”.

En el programa ‘Ventaneando’, comentó que hace algunas semanas se abrió el testamento de Fernando del Solar en el que se establece que sus hijos son propietarios de un departamento en la colonia Del Valle, pero el usufructo pertenece a la madre del conductor.

Dijo que imagina que su exesposo vendió varios objetos y propiedades cuyo monto debe estar en las cuentas de banco, pero que sus hijos no se encuentran como beneficiarios de las mismas.

El testamento de Del Solar fue firmado en 2020 y no lo acualizó antes de morir. En el documento deja a nombre de su vidua, Ana Ferro, un par de departamentos en la Ciudad de México.

Actualmente está en disputa otro departamento en Cuernavaca, producto de un fideicomiso que Ingrid y Fernando crearon. Debido a la ausencia del conductor, el inmueble debe pasar a manos de la también actriz.

“Mis abogados investigaron y efectivamente, cuando él murió a los 15 días ya no había cuadros, muebles, ni refrigerador, no había nada. Evidentemente me imagino que eso lo va a tener que regresar”.