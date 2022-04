Ingrediente activo de hongos psicodélicos podría servir como tratamiento para la depresión

Redacción

Nuevas investigaciones continúan encontrando evidencia de que la psilocibina, el ingrediente activo de los hongos psicodélicos, puede ayudar de manera única a las personas con depresión. El estudio encontró que las personas que se sometieron a terapia asistida por psilocibina experimentaron cambios notables en los patrones cerebrales asociados con la depresión, incluso en comparación con un grupo de control. Las personas también informaron una reducción en sus síntomas de depresión junto con estos cambios cerebrales.

Algunos investigadores han estado estudiando los posibles beneficios para la salud mental de las sustancias psicodélicas como la psilocibina desde la década de 1970. Pero solo en los últimos años las autoridades de salud y los gobiernos han sido más permisivos con esta investigación, luego de décadas de duras regulaciones.

La investigación a gran escala en este campo aún es bastante nueva, pero los reguladores de la salud han señalado su disposición a considerar estos y otros medicamentos similares para su aprobación formal. En 2019, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó una formulación en aerosol nasal de la ketamina, que a veces es una droga de club. Ese mismo año, la FDA otorgó una designación de terapia innovadora a una empresa sin fines de lucro que intentaba desarrollar psilocibina como tratamiento para la depresión, lo que pretende acelerar el proceso de revisión. Los estados y las ciudades también han comenzado a despenalizar la psilocibina en general o con fines medicinales.

Los resultados de ensayos clínicos y en animales de la terapia asistida por psilocibina han sido prometedores para la depresión y otras afecciones, incluido el trastorno por consumo de alcohol. Pero todavía hay mucho que no entendemos acerca de cómo este tipo de medicamentos ayudan a las personas con estas dolencias. Esta nueva investigación, publicada el lunes en Nature Medicine, busca aportar algo de información.

Los hallazgos provienen de dos ensayos a pequeña escala realizados previamente con psilocibina. En uno, los pacientes con depresión resistente al tratamiento recibieron el tratamiento con pleno conocimiento; en el otro, los pacientes con depresión menos severa fueron aleatorizados para recibir psilocibina o un placebo activo (un antidepresivo ISRS). A todos estos pacientes se les escaneó el cerebro antes y después del tratamiento, que incluyó sesiones de psicoterapia.

Hay regiones del cerebro que parecen estar demasiado conectadas y rígidas en las personas que tienen depresión, incluidas las asociadas con la cognición y la atención. En este estudio actual, los investigadores encontraron que las personas que tomaban psilocibina experimentaron una reducción en la conectividad cerebral a lo largo de esas mismas regiones, mientras que las que tomaban ISRS no. Los sujetos también parecían mostrar un aumento en la conectividad entre las áreas del cerebro que no están tan bien conectadas como en las personas que no están deprimidas. El resultado neto de estos cambios fue que los cerebros de los pacientes se organizaron mejor después de tomar psilocibina, dicen los autores.

Es importante destacar que estos cambios cerebrales también se asociaron con una mejora en los síntomas, lo que significa que las personas cuyos escáneres cerebrales mostraron estos cambios en mayor grado también tendían a sentir más alivio de su depresión. Y los cambios parecieron durar al menos hasta tres semanas después de la segunda dosis, cuando finalizó el estudio.

“En estudios anteriores, habíamos visto un efecto similar en el cerebro cuando se escaneaba a las personas mientras tomaban un psicodélico, pero aquí lo vemos semanas después del tratamiento para la depresión, lo que sugiere un remanente de la acción aguda de la droga”, dijo el autor del estudio, Robin Carhart-Harris, director de la División de Psicodélicos de Neuroscape de la Universidad de California, en un comunicado.

Los hallazgos parecen reafirmar que los psicodélicos como la psilocibina pueden proporcionar una alternativa a los tratamientos convencionales para la depresión, que lamentablemente no funcionan para muchos pacientes (hasta un tercio de los pacientes pueden ser resistentes al tratamiento). Pero los autores señalan que se debe realizar más investigación sobre cuánto tiempo pueden durar estos cambios, y sus beneficios asociados en las personas, ya que algunas personas parecen experimentar una recaída de los síntomas después de un tiempo. También advierten que estos medicamentos no deben usarse sin la supervisión de proveedores de salud mental.

Con información de Gizmodo