Ingeniería, arte y corazón: conoce a María Fernanda Arriaga, candidata a reina de la FNSM 2025

Redacción

Aguascalientes, Ags- Soy María Fernanda Arriaga Aguilar, hija de Claudia y Juan Carlos. Mi padre murió cuando yo era pequeña, entonces mi mamá ha sido una fuente constante de apoyo e inspiración en mi vida, creciéndome a la mujer que soy el día de hoy.

Actualmente estudio Ingeniería Mecatrónica en el Tec de Monterrey. Elegí esta carrera porque, desde pequeña, mi abuelita materna, Hortencia Aguilar, me enseñó a no tenerle miedo a las ingenierías, al ser ella Ingeniera Arquitecta, una mujer fuerte y mi inspiración. Además, siempre tuve una pasión por la robótica y por lo automotriz. Desde el inicio de mi carrera, formo parte de la escudería de mi universidad, Borregos Racing, donde construimos el vehículo eléctrico más eficiente de México, con el que ganamos bronce en Río de Janeiro, representando a Aguascalientes, en la competencia de eficiencia energética más importante a nivel mundial, Shell Eco-Marathon.

En mi tiempo libre, disfruto leer y pintar. Estas actividades las considero sumamente importantes en mi vida pues me reconectan con lo que me apasiona, fuera de lo académico.

El color que me identifica es el naranja, y para mí representa alegría, energía, creatividad y entusiasmo, cualidades que definen a la gente buena de Aguascalientes.

Como candidata a Reina de la Feria Nacional de San Marcos 2025, mi proyecto está enfocado en nuestras niñas y su potencial. Se titula “Avanzando Juntas”, donde les doy clases de inglés a niñas de 10 a 15 años de diferentes municipios de Aguascalientes y de BIFAM, con el propósito de ayudarles a abrir puertas al futuro una palabra a la vez. Es un proyecto que realmente me apasiona y lo he llevado acabo desde febrero del 2024, junto con el apoyo del Tec de Monterrey y la asociación de Niñas y Mujeres Ingenieras, y día con día, vemos el crecimiento personal y académico de nuestras niñas, motivándonos a extender nuestro alcance.

De llegar a ser reina, me gustaría ser recordada como una mujer comprometida, autentica, cercana a sus raíces, trabajando con dedicación y amor por representar a Aguascalientes y por dejar un legado positivo en la feria más grande de México.