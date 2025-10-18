Infractores en JM contribuyen a la mejora de espacios

28.3 C
Aguascalientes
18 octubre, 2025
Tendencias

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El Gobierno Municipal de Jesús María continúa fortaleciendo el programa “Enchúlame la Cuadra”, que cada sábado reúne a vecinos y servidores públicos en acciones de mejora urbana, limpieza y recuperación de espacios públicos.

Como parte del modelo de Justicia Cívica, las personas infractoras que han cometido faltas administrativas también se suman y realizan trabajos comunitarios como pintura, limpieza, reforestación y desmalezado de espacios públicos, lo que les permite cumplir sus sanciones de manera constructiva, fomentando al mismo tiempo la conciencia social y la responsabilidad ciudadana.

Cada semana, entre seis y diez personas infractoras se suman al trabajo para mejorar el entorno y fortalecer el tejido social en un esfuerzo conjunto con autoridades municipales y habitantes de las distintas comunidades. “Enchúlame la Cuadra” ha intervenido espacios públicos en todas las delegaciones, y continuará recorriendo el municipio hasta llegar a cada rincón de Jesús María.

Este sábado, las labores se llevaron a cabo en la comunidad de El Chaveño, donde además de los trabajos de limpieza, bacheo y embellecimiento, se instaló una cámara de videovigilancia, resultado de la buena organización y participación del Comité de Vecinos Vigilantes.