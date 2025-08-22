Informan cambios en la ruta 28 de Yo Voy

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Coordinación General de Movilidad informa que, a partir del domingo 24 de agosto, la ruta 28 del transporte público cambiará su recorrido en dirección de sur a norte.

Este ajuste responde a las peticiones de los propios usuarios y usuarias; el objetivo es ofrecer un acceso más práctico y seguro en las zonas de ascenso y descenso. Con esta modificación, los camiones podrán integrarse de forma más eficiente al Segundo Anillo, al utilizar el cruce con semáforo del Antiguo Camino a San Ignacio.

El resto del recorrido no tendrá cambios. La ruta seguirá operando con el mismo horario y trayecto en ambos sentidos, salvo por esta mejora en una parte del tramo norte.

Si eres usuario frecuente de la ruta 28, toma en cuenta esta modificación y planea tu viaje con anticipación.