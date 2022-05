Influenza no da tregua y se eleva a 74 el número de casos en Aguascalientes 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- No se frena la influenza en la entidad acumulándose cinco casos más en la última semana, según el resiste actualizado de la Secretaría de Salud federal.

Actualmente ya se alcanzó el número de 74 casos positivos en la temporada, aunque es de resaltar que aún no se presenta ningún deceso.

El porcentaje de casos positivos del estado representa el 0.2% del total nacional que alcanza ya los 3 mil 019 pacientes y un acumulado de 128 defunciones.

Se indica en el mismo informe que el número de casos de enfermedades tipo influenza e infecciones respiratorias aguadas en la entidad se elevó a 32 mil 835 en la temporada.

Al final del documento oficial se indica que el 90.9% de los casos son por influenza AH3N2, 6.8% por influenza A No subtificable, 2.2% a influenza B y 0.2% por AH1N1.