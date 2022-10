Influencer pide que la mantengan

Redacción

La influencer argentina, Nahir Lorenzetti, mejor conocida como Asadodefaso, realizó una polémica publicación en su cuenta de TikTok en la que, llorando, suplica que alguien la mantenga porque no le gusta trabajar.

“Por favor, esto es un llamado a la solidaridad. Yo no haría esto si no fuera realmente urgente. Necesito que alguien me mantenga porque no me gusta trabajar”, menciona en el video compartido el 3 de septiembre.

Finalmente señala: “Yo siento que nací para otra cosa. Necesito una solución, es muy difícil todo esto”. En su cuenta de TikTok sus seguidores comentaron que ellos necesitaban los mismo y bromearon con su propuesta.

Sin embargo, en Twitter la criticaron y hasta le escribieron insultos, por lo que en su cuenta de escribió: “Todavía me sorprende como la gente se paniquea por una persona diciendo que no le gusta trabajar”.

Luego compartió otro video en TikTok en donde comentó: “gente, basta de compartir el video, aparezco en todos los noticieros pidiendo entrevistas, yo no sé qué decir porque me preguntan cuál sería mi trabajo ideal y yo no sé qué decir. No hay ninguno. Mi mamá me está mandando mensajes de que me van a quitar la tenencia de mis hijas. No es un chiste, basta”.