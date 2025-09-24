Inflación sube a 3.74% en la primera quincena de septiembre

Redacción

El regreso a clases y el encarecimiento de alimentos y vivienda aceleraron la inflación en México a 3.74 por ciento anual durante la primera mitad de septiembre, informó el INEGI.

El alza de precios ligó tres quincenas consecutivas, luego de que en agosto se ubicara en 3.57 por ciento. Aun así, el indicador permaneció dentro del rango de control del Banco de México (3 por ciento +/- un punto porcentual), que mañana dará a conocer su postura de política monetaria.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró una variación quincenal de 0.18 por ciento. El componente subyacente, que mide la trayectoria de los precios al excluir energía y productos agropecuarios, aumentó 0.22 por ciento en la quincena y llegó a 4.26 por ciento anual, acumulando ocho lecturas consecutivas por arriba del 4 por ciento.

Los mayores incrementos se concentraron en el sector educativo: primaria subió 5.75 por ciento, secundaria 5.48, preescolar 5.89, preparatoria 2.71 y universidad 1.63. También aumentaron vivienda propia (0.11), pollo (0.50), carne de res (0.43) y alimentos en fondas, torterías y taquerías (0.20).

En contraste, el índice no subyacente apenas avanzó 0.03 por ciento quincenal y registró un alza anual de 2.01 por ciento, favorecido por menores precios de frutas, verduras y energéticos.