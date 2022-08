Inflación podría seguir creciendo hasta diciembre: González

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Las altas tasas de inflación podrían seguir presentándose hasta finales del año, estimó el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedec), Manuel Alejandro González.

En entrevista, el funcionario recordó que la falta de diversos productos como componentes, combustibles, granos o fertilizantes a nivel internacional está provocando un incremento en los precios, comportamiento que se podría mantener hasta el 2023.

“Hoy en día no hay componentes, no hay insumos, no hay algunas cosas en algunas partes y eso está haciendo que los precios vayan a la alza, seguramente estaremos viendo este tipo de tasas hasta el final del año, esperemos que para diciembre, enero, febrero se controle mucho”.

Mencionó que el mitigar el incremento de los productos no es una tarea fácil, ya que no es algo que esté en manos de Aguascalientes o del país, sino que deriva de factores internacionales com oel conflicto estallado entre Rusia y Ucrania.

“Es un tema delicado que no se ha podido controlar a nivel internacional, no solo es México y Aguascalientes, el tema de la guerra nos ha estado afectando mucho al mundo por términos de combustibles, granos, fertilizantes, entre otras cosas que derivan en gran parte de la productividad”

A nivel local, el secretario reconoció que las familias y las empresas están siendo afectadas por igual, por el alza de precios en las materias primas o en alimentos como la cebolla, huevo y la papa.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer que durante julio, la tasa de inflación alcanzó el 8.16%, la más alta en dos décadas. En el caso de Aguascalientes, el nivel de inflación llegó al 7.35%.