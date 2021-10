Infanta Sofía causa furor con minivestido

Redacción

España.-Infanta Sofía causa sensación por su atuendo.

Con el pelo suelto peinado con suaves ondas, Sofía ha lucido un vestido crudo de estilo bohemio de la firma francesa Claudie Pierlot, con costuras y bordados color nagro. Un diseño corto confeccionado en viscosa responsable de manga larga con volumen y volante fruncido en el bajo de la falda. Lo ha llevado con unas originales bailarinas negras planas de punta con tiras anudadas al tobillo de la marca española Bobo’s.

Con el pelo suelto peinado con suaves ondas, Sofía ha lucido un vestido crudo de estilo bohemio de la firma francesa Claudie Pierlot, con costuras y bordados color nagro. Un diseño corto confeccionado en viscosa responsable de manga larga con volumen y volante fruncido en el bajo de la falda. Lo ha llevado con unas originales bailarinas negras planas de punta con tiras anudadas al tobillo de la marca española Bobo’s.

La reina y Sofía saludan a Yolanda Diaz y Nadia Calviño. CORDON PRESS

La infanta Sofía define así su propio estilo. Hemos visto cómo ha ido evolucionando desde los looks infantiles coordinados con la princesa Leonor a distintos estilos de dos jóvenes con lugares diferentes en la Corona y personalidades que sutilmente marcan una manera de vestir.

Sofía y Leonor acompañan sus padres al desfile del Día de la Hispanidad desde 2014, el año en que Juan Carlos I abdicó en su hijo Felipe VI. Entonces eran unas niñas de 8 y 7 años respectivamente que observaron atentas el desfile y vistieron como correspondía, con vestidos -entonces aún llevaban looks muy parecidos- estampados de la firma española Nanos. Aquel año se observó como detalle curioso que a la princesa Leonor se le habían caído varios dientes. En siete años las cosas han cambiado mucho para ellas, también en cuestión de estilo, algo que empezó a notarse de forma más evidente a partir de 2017. El gran salto estilístico se produjo el año pasado cuando Leonor calzó sus primeros tacones, unas bailarinas de purpurina rosa de Mascaró para un look compuesto por una falda midi de vuelo en un tono azul claro y un jersey de manga larga y manga corta con volumen de &OtherStories. Sofía vistió pantalón aquel día, un modelo recto azul marino de Stradivarius combinado con una blusa blanca con manga tres cuartos y gran lazada en la cintura de Zara. Un look que completó con zapatos en punta azul marino de Pretty Ballerinas.

Con información de Vanity Fair