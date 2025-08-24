Inédito: científicos graban por primera vez a tiburones dormilones en Mar de China

Beijing, China. Un equipo de investigadores chinos ha logrado un descubrimiento sin precedentes al documentar la presencia de tiburones dormilones del Pacífico (Somniosus pacificus) en el mar de la China Meridional, una región donde nunca antes se había registrado esta especie. El hallazgo, publicado en la revista Ocean-Land-Atmosphere Research, ocurrió durante un experimento para estudiar el destino de los grandes cuerpos de animales en el fondo marino.

Para simular el fenómeno, los científicos arrojaron el cadáver de una vaca al mar, que se hundió hasta una profundidad de 1,629 metros, cerca de la isla de Hainan. Lo que no esperaban era que sus cámaras grabaran un espectáculo de comportamiento animal inédito. A los pocos minutos de que el cuerpo se depositara en el fondo, ocho tiburones dormilones hicieron acto de presencia.

Las grabaciones revelaron una serie de conductas que han desconcertado a la comunidad científica. Los investigadores notaron que todos los ejemplares documentados eran hembras, lo que podría indicar que el área sirve como una zona de alimentación o incluso de cría.

Un aspecto destacado fue la forma en que los tiburones se alimentaban. Contrario al comportamiento agresivo y competitivo habitual en grandes carnívoros marinos, los tiburones se turnaban para comer, cediendo el paso a otros individuos que se acercaban. Además, se observó una diferencia en el comportamiento según el tamaño: los ejemplares más grandes se mostraron más agresivos, mientras que los más pequeños actuaron con mayor cautela.

Hasta ahora, se creía que el tiburón dormilón del Pacífico habitaba exclusivamente en las frías aguas del norte, desde Japón hasta Baja California. Su inesperada aparición en una región tan distante sugiere una posible expansión de su hábitat o la existencia de una zona no explorada de su distribución.

Con información de El Confidencial.

Foto: Youtube.