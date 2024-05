INE pide no utilizar el color rosa en marcha 

Redacción

La presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, ha solicitado a la candidata presidencial Xóchitl Gálvez, a la oposición y a las organizaciones que planean marchar el próximo domingo, que eviten el uso del color rosa, en medio de la controversia sobre su apropiación política.

“Este uso del color rosa por otras organizaciones, hoy en apoyo político abierto a una candidatura, me parece que no abona al respeto que ambas instituciones hemos manifestado siempre, el Instituto a los partidos políticos y los partidos políticos al Instituto”, declaró Taddei en una entrevista.

El color rosa ha sido emblemático del INE, y Taddei señaló que los 11 consejeros electorales deben deliberar si deben mantenerlo o buscar una alternativa para evitar confusiones con cualquier fuerza política.

Cuando se le preguntó directamente si llamaba a los contendientes a no usar el color rosa del INE, Taddei respondió: “Así como no usar el logo, como nosotros no usamos los colores de los partidos”. Este mensaje, aunque no mencionó directamente a la “Marea Rosa”, también se dirigió a la sociedad civil que ha adoptado este color.