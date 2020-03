INE pide a actores políticos y partidos a ser éticos y evitar ataques mediante información falsa

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El Delegado del Instituto Nacional Electoral Ignacio Ruelas Olvera, apeló a la ética de actores políticos y partidos para evitar los ataques digitales mediante información de páginas falsas.

“Es difícil evitar estos contenidos en páginas falsas, porque se requiere de un alto contenido de ética y abstenerse de no compartir información que no está debidamente probada, el mexicano es muy dado a ello, ahora mismos tenemos lo del coronavirus la gran mayoría no siquiera sabemos de qué se trata, pero lo vemos y compartimos información sin tener alguna certeza o conocimiento del tema”.

-¿Ha habido sanciones del INE por este tema de páginas falsas?

-Si, para los partidos políticos si ha habido sanciones en fiscalización por el uso de información falsa y porque aparte han pasado facturas.

-¿Que tan frecuente es el fuego amigo en estas páginas falsas?

-Bueno, en los partidos en fuego amigo es como el sol de cada día, tienen que el sol de cada día, tienen que salir adelante y se trata de relaciones de mismo poder.