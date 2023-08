INE ordenó a AMLO no violentar a Xóchitl Gálvez

Redacción

México.- Ordenó el INE al Presidente Andrés Manuel López Obrador frenar sus comentarios sobre Xóchitl Gálvez, y otras mujeres; luego que determinó que sí comete violencia política por razón de género su contra.

Fueron las consejeras Claudia Zavala y Rita López quienes advirtieron al Primer Mandatario y liderazgos partidistas que habrá cero tolerancia en agresiones verbales contra políticas.

El acuerdo aprobado por unanimidad por la Comisión de Quejas, afirma: “se ordena al Presidente de la República se abstenga, bajo cualquier modalidad o formato, de realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones, o señalamientos sobre temas relacionados con los derechos político electorales de la quejosa (Gálvez) y de las mujeres, ya sea de forma positiva o negativa, cuidando que su actuar se encuentre ajustado al respeto irrestricto de los derechos humanos de las mujeres”.

Además le dieron un plazo de 12 horas para que borre sus declaraciones sobre la hidalguense en las mañaneras del 10, 11, 14 y 17 de julio; ello en acatamiento a la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral que le ordenó revisar nuevamente la queja de Gálvez contra el Presidente sobre violencia política de género en su contra.

Recordemos que algunas de las frases del tabasqueño por las que se afirma que sí hay violencia son: “fue elegida por un grupo de hombres que la han impuesto”, “la van a utilizar para engañar al pueblo”, “Solo vale por ser una mujer nacida en un pueblo de Hidalgo”, “Es un pelele, un títere, una empleada de la oligarquía a la que únicamente van a utilizar”, “Es la candidata del bloque conservador” o “Nos quieren vender otra farsa, que una mujer que empezó vendiendo gelatinas ha logrado superarse”.

Ante ello, la presidenta de la Comisión de Quejas, Claudia Zavala, remató: “Tenemos a un servidor público (el Presidente) al que le tiene que quedar claro que estas manifestaciones hoy se llaman violencia y esa violencia es inadmisible en nuestro sistema”.

Mientras que la consejera consideró que es momento de que los políticos cambien, porque no se puede invisibilizar la trayectoria de las mujeres que buscan cargos públicos, y siempre subordinarlas a los hombres.

Tanto ella como su compañera Rita López lamentaron que en México se siga viviendo en un modelo patriarcal, en el que muchas decisiones en política las toman los hombres, y muestra de ello son los líderes de los partidos políticos.

Y apuntaron: “ni en política ni en alguna otra materia debemos tener tolerancia, ni siquiera la mínima, a la violencia. No se vale que el ejercicio del derecho político de las mujeres quede supeditado al patriarcado. ¿Qué tanta tolerancia debemos de tener contra las violencias, incluso aquellas realizadas de manera sutil? Cero”.

A ello añadió “las políticas no tienen por qué aguantar nada, tienen que saber que su liderazgo va más allá del esquema patriarcal. La violencia o las agresiones no se tienen que ver como el costo (que tienen que pagar las mujeres por un cargo)”.

La consejera Rita López argumentó que la vez pasada votó en contra de las medidas cautelares contra López Obrador por violencia política contra Gálvez porque el proyecto establecía que los dichos eran “una crítica severa en un debate de interés público”, además de que había una sentencia del Tribunal en ese sentido.

Luego, justificó, con el análisis que ya hizo la Sala Superior, respalda que sí existe una agresión verbal contra la aspirante presidencial; y continuó “invisibilizar la trayectoria de una mujer por sus méritos sí es violencia, pero también hay que entender que estamos en un sistema patriarcal, no hay que negarlo, muchas de estas decisiones las toman en los partidos”.

Posterior a ello afirmó “me sumo a la cero tolerancia a la violencia en cualquiera de sus vertientes y no sólo para las mujeres en política, sino en todos los ámbitos, es necesario no callar, no estar nuevamente en silencio”, par culminar demandó a los partidos reconocer el trabajo que hacen las mujeres porque se ha invisibilizado.

*Con información de El Diario de Juárez.