INE niega registro a partido de Felipe Calderón y Margarita Zavala

Redacción

Ciudad de México.-El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió negar el registro como partido político a la organización Libertad y Responsabilidad Democrática A.C., mejor conocida como México Libre y presidida por Felipe Calderón y Margarita Zavala, quienes no podrán contar con recursos públicos para participar en las elecciones intermedias de 2021.

Con 7 votos en contra y 4 a favor, el INE decidió no aprobar los términos de origen del proyecto elaborado por la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, mismo que sí concedía el registro a la organización de Calderón y Zavala. El rechazo se manifestó en dos frentes: los consejeros Ciro Murayama y Lorenzo Córdova advirtieron de irregularidades en las donaciones a México Libre por el uso de una app denominada “clip”; mientras que Adriana Favela y Jaime Ruiz expusieron que no tenían conocimiento de una queja presentada desde el 4 de agosto y que aún estaba pendiente de resolución.

Según el proyecto de la Comisión, de las 7 organizaciones que presentaron una solicitud formal para integrarse como partido político, sólo Partido Encuentro Solidario (fundado por exdirigentes del PES) y México Libre habían cumplido con los requisitos para el registro. No obstante, en la sesión extraordinaria de este viernes 4 de septiembre sólo se otorgó el respaldo al nuevo PES.

En el dictamen rechazado, la Comisión de Prerrogativas consignaba que México Libre sí había cumplido con los requerimientos básicos para el otorgamiento del registro: la celebración de asambleas en al menos 20 entidades o en 200 distritos electorales, con la participación de al menos 3 mil afiliados por entidad o 300 por distrito electoral, y la afiliación de por lo menos 233 mil 945 personas. No obstante, los argumentos expuestos por los consejeros que votaron en contra se concentraron en el desconocimiento de resolución de una queja pendiente y el 8 por ciento de donaciones de personas no identificadas. “Estamos hablando de porcentajes no menores. Me parece que es imposible, que no se puede acompañar, no se debe el otorgamiento de registro a una organización que obtuvo casi uno de cada 10 pesos de fuente desconocida, como Libertad y Responsabilidad Democrática”Lorenzo Córdova

Los consejeros que votaron a favor del otorgamiento de registro de partido político a México Libre fueron: Claudia Zavala, José Roberto Ruiz Saldaña, Uuc-Kib Espadas Ancona y Dania Ravel Cuevas; mientras que los consejeros que votaron en contra fueron: Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, José Martín Fernando Faz Mora, Jaime Rivera, Carla Humphrey, Adriana Favela y Norma Irene de la Cruz.

En su cuenta de Twitter y ante las críticas por el sentido de su voto, Ciro Murayama aseguró que votó por convicción propia y en defensa del INE. Aclaró que no recibió ningún tipo de presión del gobierno federal y reiteró su rechazo al registro de Encuentro Solidario, al advertir que con la inclusión de ministros de culto en sus asambleas, el Estado laico perdió hpy una batalla.

Reacciona Calderón a rechazo de registro de México Libre

Por su parte, el propio Felipe Calderón reaccionó a la votación en contra de su organización y calificó de “ridículos” los argumentos expuestos por los consejeros electorales.

En una serie de mensajes en su cuenta de Twitter, el expanista aseguró que la resolución del INE no va a detener a su movimiento y señaló de manera directa al consejero presidente, Lorenzo Córdova, de mentir en cuanto a la supuesta falta de identidad de los donantes de México Libre.

Incluso, consideró que el fallecido padre del presidente del INE, Arnulfo Córdova, estaría avergonzado de su hijo, y consideró este como un día triste para el organismo electoral.

Con información de SDP Noticias