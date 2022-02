INE detecta que Morena creó fideicomiso millonario para comprar inmuebles

Redacción

Ciudad de México.-Se despachan con la cuchara grande en Morena.

Morena ha estado en contra de los fideicomisos federales por presuntamente generar corrupción, por lo que desde la Cámara de Diputados y de Senadores, los desaparecieron; sin embargo, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido, encabezado por Mario Delgado, creó un fideicomiso para comprar inmuebles.

El 28 de diciembre de 2020, tres días antes de que concluyera el ejercicio fiscal, Morena firmó la conformación del Fideicomiso de Administración e Inversión número F41117560 con BBVA, con un monto de 372 millones de pesos para adquirir, renovar, reconstruir inmuebles para contratar arrendamientos operativos y financiamientos, y no para comprar inmuebles.

Este fideicomiso se nutrió de las transferencias de los Comités Estatales de Morena; es decir, desde los organismos locales enviaron al CEN 372.1 millones de pesos, pero esto no está permitido por el Reglamento de Fiscalización que señalan que los envíos pueden ser por tres razones: pago de proveedores, de prestadores de servicios y de impuestos.

Además de ello, el partido fundado por Andrés Manuel López Obrador propició transferencias adicionales de sus consejos estales al CEN por 866.9 millones de pesos, sin que el partido pudiera comprobar que estas se encontraban en alguno de los supuestos permitidos por la normatividad. En total, los envíos fueron por 1,238.9 millones de pesos.

Por ello, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) sancionó a Morena con 300 millones de pesos por transferir recursos de sus Comités Estatales al CEN para comprar y reestructurar inmuebles y por propiciar envíos adicionales por 866.9 millones de pesos.

Asimismo, le pidieron a Morena regresar el dinero a fideicomisos estatales para la construcción de inmuebles en un plazo de no más de 60 días o devolver lo que hayan adquirido con los recursos estatales.

“El CEN de Morena se apropió de recursos que surgieron del finamiento público local para fines que el partido no ha logrado comprobar ni justificar”, dijo el consejero Ciro Murayama y recordó que una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que los partidos deben reintegrar al erario los remanentes; es decir, los recursos que no hayan gastado en el año.

En sesión, comentó que el partido lo que pretendió fue evadir la obligación de reintegrar a los erarios públicos los recursos no ejercidos a nivel local, ya que, explicó, las acreditaciones locales contabilizaron las salidas de recursos al CEN como un egreso para que este no fuera considerados un remanente.

Y especificó que no sancionan a Morena por crear un fideicomiso, sino el problema fue que este se alimentó con recursos que no debían, ya que los partidos no pueden encender una “aspiradora” para traer los recursos que salen de las arcas públicas locales.

Lo anterior se dio después de que la Unidad Técnica de Fiscalización del INE revisó y fiscalizó 577 informes de 2020 a 84 partidos locales y federales, entre ellos Morena. El montó total de los ingresos reportados es de 15 mil 160 millones de pesos, de los cuales 8 mil 030 millones fueron en el ámbito federal, y 7 mil 130 del ámbito local.

En cuanto a egresos, los sujetos obligados reportaron haber gastado 12 mil 188 millones de pesos, de los cuales el mayor gasto fue en ámbito local por las elecciones de 2020 en estados.

De los 15 mil160 millones de pesos que recibieron se encontraron irregularidades en el registro mil 174 millones de pesos, y en egresos las irregularidades fueron de 446 millones, que es 3.7% del gato reportado.

La Unidad Técnica propuso sancionar a los partidos nacionales con 662.8 millones de pesos, y a los locales con 26.4 millones.

La conducta más recurrente fue las transferencias indebidas de Comités Ejecutivos Estatales a Comités Ejecutivos Nacionales, en la que incurrieron PAN, PT y Morena, con mil 264 millones, lo que derivó una sanción de 110 millones de pesos; al menos, 100 millones corresponden a las transferencias irregulares de los comités locales del partido de Mario Delgado.

Otras conductas fueron egresos no comprobados ni reportados, alcanzaron 157.6 millones de pesos. Los partidos con mayor incidencias y más sancionados son Morena con 47%; PT, 14%,y PRD, 12%.

Con información de Forbes